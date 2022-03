A Réau, la nouvelle plateforme de GXO Logistics recrute

La nouvelle plateforme logistique e-commerce de Réau ouvre ses portes ce mois-ci. Contenant une cellule automatisée, ce site ultramoderne de

69 000 m² est implanté au sein du parc d’activités A5-Sénart. Le bâtiment répond aux normes les plus élevées en matière de bien-être, offrant des zones de détente extérieures, ainsi que des espaces verts qui privilégient la biodiversité. Doté des labels BREAAM “Very Good” et “BiodiverCity”, des panneaux solaires photovoltaïques et une infrastructure pour véhicules électriques y sont intégrés.

« Nous avons à cœur de créer des emplois, mais surtout de proposer des carrières pour les collaborateurs qui nous rejoindront. Nous recherchons des professionnels talentueux qui vont partager nos valeurs et accompagner notre développement », affirme Bernard Wehbe, directeur général de GXO Logistics France.

La filiale française du groupe américain a récemment lancé sa campagne de recrutement. Elle recherche en priorité des agents logistiques, des caristes et des manutentionnaires. Cette phase d’intégration et de formation en intérim peut déboucher sur un CDI. Ces nouveaux collaborateurs viendront compléter l’équipe issue de la mobilité interne grâce à un programme de développement de carrière. Tous les nouveaux venus pourront également bénéficier de formations spécifiques (sécurité et cours d’anglais, notamment).

Avec ses 120 000 collaborateurs répartis sur 900 sites dans le monde, GXO Logistics totalise une surface d’environ

18,5 millions de mètres carrés d’entreposage. L’entreprise américaine collabore avec des clients d’envergure internationale et relève des défis logistiques complexes grâce, à des solutions technologiquement avancées et des solutions pour le e-commerce à grande échelle. Son siège est situé à Greenwich, dans le Connecticut.

Les personnes intéressées pour intégrer la plateforme de Réau peuvent adresser leurs candidatures par e-mail aux agences partenaires de GXO Logistics et chargées du recrutement. Il s’agit de Gojob, JobandTalent, D2L Group et d’Adequat.