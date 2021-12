A quand la parité en entreprise ?

Promouvoir l'égalité salariale est « à la fois un devoir politique et moral » mais cela rend surtout « les entreprises plus performantes et plus innovantes », a déclaré le chef de l'Etat en rendant visite à une société modèle en matière de féminisation et d'égalité salariale, le 8 mars dernier.

Le Gouvernement avait d'ailleurs annoncé la veille de cette Journée internationale des droits des femmes des mesures visant notamment à résorber d'ici trois ans l'écart salarial existant entre hommes et femmes à poste équivalent.

Si la différence des métiers exercés et le temps de travail expliquent plus Si les femmes représentant 60 % des diplômés de Bac +5 en France, elles n'occupent malheureusement que 17 % des postes de direction. Pire, l'écart de rémunération moyen entre homme et femme atteint 23,7 % selon l'Insee, et 9 % pour ceux occupant le même poste. Cet état de fait alarmant doit être réparé, c'est pourquoi Emmanuel Macron l'a hissé au rang des grandes causes nationales.

de la moitié des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, il n'en demeure pas moins qu'absolument rien ne justifie l'autre moitié.

« Il y a eu des progrès en France, mais cela reste très insuffisant, notamment en matière salariale où l'écart entre les femmes et les hommes atteint 18 %, après avoir été à 23 %. Un observatoire est fort utile », témoigne Dominique de La Garanderie, première femme élue bâtonnier du barreau de Paris, co-fondatrice et associée du cabinet éponyme.

Par ailleurs, il est grand temps que les femmes soient acceptées dans les postes dits « à responsabilités ». La posture de leader est totalement culturelle. En France et ailleurs, « le biotope de la culture de leadership est encore largement masculin » et « l'ambition féminine est culturellement condamnée », explique la coach internationale Elena Fourès, spécialiste reconnue en matière de leadership féminin.

Un point de vue partagé par l'association seine-et-marnaise Dirigeantes Actives 77 qui abordera ce sujet, entre autres thèmes touchant à l'exercice profesionnel des femmes chefs d'entreprise, au Happy Business Day le 31 mai prochain au H Center de La Rochette, ainsi qu'au salon Activ'Dev qui se tiendra le 25 septembre prochain au Mée-sur-Seine.

Pour faire avancer la parité en entreprise et l'égalité salariale, il faut mettre les moyens matériels, financiers et communiquer. Le Fonds social européen permet ainsi de soutenir plusieurs projets en faveur du développement de l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes en Ile-de-France avec une enveloppe conséquente de 4,7 millions d'euros de crédits sur la période 2014-2020.

Une aide financière à ne pas négliger tant le chemin à parcourir pour arriver à l'égalité professionnelle est long. Cependant, avec un mouvement social fort et le soutien ferme des Pouvoirs publics, les efforts nécessaires à poursuivre ne paraissent pas insurmontables.