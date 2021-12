À provins, des bons d'achat pour soutenir les commerçants

Cette nouvelle action solidaire est initiée conjointement par la mairie de Provins et l'Union du commerce provinois (UCP). Afin de soutenir des commerçants du centre-ville actuellement fermés et fortement impactés par la crise sanitaire, la municipalité a instauré un système de bons d'achat bonifiés.

Baptisée « Provins Bons Commerces », cette opération débutera le 29 avril. Elle s'appuie sur le principe de l'achat anticipé et propose aux clients d'acheter en ligne un ou plusieurs bons valables dans les commerces participants. Ces bons pourront être utilisés du 1er septembre au 28 février 2021 (soit une validité de six mois).

D'une valeur minimale de 50 euros, ils seront bonifiés de 10 % par la mairie de Provins et seront perçus immédiatement par les commerçants. Pour un bon de 50 euros acheté, chaque client se verra ainsi gratifié de 5 euro supplémentaires, soit 55 euros.

Cette opération solidaire connaît déjà un franc succès parmi les commerces du centre-ville, puisqu'ils sont près d'une cinquantaine à s'être inscrits sur le site dédié (www.provins-bon-commerces.com) ou sur l'application mobile (Provins Commerces). Le budget de ce dispositif financé par la municipalité provinoise s'élève à 50 000 euros. Le montant maximal par achat est fixé à 2 000 euros et à 200 bons par commerçant.

« Cette formule d'achat anticipé est un geste concret de solidarité et de soutien aux commerçants du centre-ville », conclut Olivier Lavenka, maire de Provins et vice-président du conseil départemental.