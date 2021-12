“A place for you” optimise les espaces de travail

Ce projet est d'abord une histoire de famille. En septembre 2018, Gilles et son fils Guillaume, tous deux chefs d'entreprise, décident d'unir leurs forces et leurs idées avec une ambition commune :

créer un espace de bureaux partagés, concept en vogue depuis plusieurs années maintenant. « De plus en plus de jeunes veulent devenir entrepreneurs », explique Gilles. « Entre la maison et l'entreprise, on a voulu proposer une alternative. » Cette solution a revêtu la forme d'un tiers-lieu, cet endroit dédié à la location d'espaces de travail qu'on investit avec son ordinateur.

Plus d'un an après son lancement, “A place for you” (un endroit pour vous » en français) revendique cette filiation avec un bilan déjà positif selon son dirigeant : « Nous sommes ravis. Les locaux sont occupés à 90 % (plus de 20 résidents) et nous avons même un client qui a loué 50 % de la surface. Mais l'intérêt n'est pas seulement de disposer d'un bureau. À travers ces espaces communs, on cherche surtout à favoriser les échanges entre les gens comme dans une pépinière d'entreprises. » Entrepreneur individuel souhaitant rompre son isolement, entreprise en mal de bureaux pour ses employés en télétravail, ou TPE désirant disposer de bureaux fermés : “A place for you” s'efforce d'apporter des solutions sur-mesure.

Cet ensemble immobilier est composé d'un bâtiment entièrement rénové sur un étage partiel et d'un parking de 34 places. « On a tout cassé et tout refait de A à Z, précise Gilles. On voulait rendre ce lieu lumineux et clair. » Salles de coworking, de réunion, de formation, de conférence et même de détente sont ainsi louables à la journée, voire jusqu'à 24 mois. Un cabinet de recrutement a même réservé une salle durant un mois pour organiser ses entretiens d'embauche.

La crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce besoin de bureau individuel tout en valorisant la mode du télétravail. Au bon endroit au bon moment, “A place for you” a déjà trouvé sa place.

“A place for you” : 591, avenue Saint-Just, Vaux-le-Pénil. Tél. : 01 60 65 24 24. www.aplaceforyou.fr