À partir du 17 octobre : Vaux-Le-Vicomte en lumières

Pour la 15e édition de “Vaux-le-Vicomte en lumières'”, le château arbore des milliers de décorations et de lumières, créant, une fois encore, un univers magique... La fête et le faste seront à l'honneur. Les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illuminations et animations offrent une parenthèse enchantée. Un mapping vidéo sur la façade du château achève chacune de ces journées féeriques.

Projection monumentale

Pour la deuxième année consécutive, le domaine offre aux visiteurs une projection monumentale couvrant toute la façade du château. Ce “mapping” transforme l'édifice en écran majestueux... Des images animées et un univers sonore – associant musiques baroque, contemporain et bruitages divers – évoquent, en cinq tableaux, les grands moments de l'Histoire de Vaux-le-Vicomte. L'architecture de l'édifice est ainsi sublimée par une série d'effets 3D. Plusieurs projections sont proposées chaque soir.

Tous les jours du 17 octobre au 1er novembre ;

du vendredi au dimanche, du 2 novembre au 18 décembre ;

tous les jours (sauf le 25/12 et 01/01), du 19 décembre au 3 janvier.



Sur Réservation uniquement

Château de Vaux-le-Vicomte – Maincy

www.vaux-le-vicomte.com