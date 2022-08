A Parrot World, une nuit en Amazonie au milieu des perroquets

Aux premières loges. Dormir au cœur de la jungle amazonienne à seulement 30 minutes de Paris, c’est l’expérience insolite que vous propose Parrot World, le parc animalier immersif fondé par Éric Vignot et dédié aux espèces menacées d’Amérique du Sud.

Uniques en Europe et inspirés des maisons sur pilotis que l’on trouve sur les bords de l’Amazone, les lodges de Parrot World offrent une immersion complète au cœur de la grande volière. Face aux perroquets, aux jaguars ou aux ibis rouges, c’est une aventure singulière pleine de surprises et rythmée par le va-et-vient des animaux qui attend les visiteurs. Ce séjour en lodge (118 euros la nuit par personne) inclut l’entrée au parc sur deux jours, une formule en demi-pension (dîner et petit-déjeuner au restaurant Panoramic du Domaine de Crécy) et une animation privilège avec un animateur, le lendemain matin, avant l’ouverture au public.

© Parrot World/Ronan Rocher

Séjourner en lodge, c’est aussi l’occasion de faire connaissance avec Akabo et Baalam, les deux bébés jaguars nés le 1er avril dernier, ainsi que les autres animaux du site (loutres géantes, capybaras, coatis, manchots de Humboldt et les centaines d’oiseaux exotiques évoluant dans la volière géante de 10 000 m2 et de 15 m de haut). À la fois ludique et pédagogique, cette expérience hors du temps permet de découvrir la faune sud-américaine sans prendre l’avion.

Jusqu’au 30 septembre, le parc animalier de Crécy-la-Chapelle offre une réduction de 50 euros sur les séjours en lodges Amazonie ou Pantanal (hors samedi soir).