À Parisud, Combs-la-Ville se met au gaz

Première station GNV de Sénart, l'ouverture de cette station, réalisée par GNVert (filiale d'Engie), en collaboration avec Carrefour, sur le parc logistique de Parisud, préfigure le maillage territorial engagé sur Sénart. L'aménageur public souhaite faire évoluer les habitudes des acteurs de la filière logistique en matière de déplacements routiers afin de réduire leur impact environnemental. Il a ainsi décidé de faciliter l'accès à des carburants alternatifs propres tels que le Gaz Naturel Comprimé et sa version renouvelable, le bio-méthane carburant.

Carrefour disposant d'une plate-forme de distribution dans le parc, l'enseigne collabore depuis plusieurs années avec GNVert pour développer le recours au bio-méthane. La nouvelle station permettra à une trentaine de camions de Carrefour de s'avitailler quotidiennement en gaz naturel.

Destinée également à l'ensemble des opérateurs logistiques du territoire, la station sera ouverte au public et permettra l'avitaillement de tous types de véhicules. Un moyen pour l'Epa Sénart de « défendre ses spécificités et de préserver la dimension verte de l'Opération d'intérêt national de Sénart ». Au cours des prochains mois, l'offre en gaz naturel à Sénart devrait s'étoffer avec l'ouverture de nouvelles stations sur le parc de l'A5 et au Sud du territoire.