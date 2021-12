A Noisiel, c'est Fiesta chocolat!

L’exposition Fiesta chocolat présente un petit florilège du chocolat en fête à travers le temps et le monde. A l’origine, aliment sacré, le chocolat est associé aux rituels précolombiens et consommé lors des banquets de l’aristocratie Maya ou Aztèque. Il devient un produit de luxe dégusté dans les cours royales dans l’Europe du XVIIe siècle, puis agrémente les soirées galantes du XVIIIesiècle. Démocratisé au XIXe siècle, il est désormais la gourmandise incontournable des fêtes de Pâques et de Noël.

Aujourd’hui, il est de toutes les festivités du Dia de los muertos mexicain à la Saint-Valentin, et a même ses salons internationaux ! La conférence « Petite histoire du chocolat » permettra de plonger au cœur de 5 000 ans d’histoire du chocolat, de ses origines précolombiennes à l’ancienne chocolaterie Menier de Noisiel. Et pour les plus jeunes, des ateliers gourmands seront proposés pendant les vacances scolaires, au cours desquels les enfants réaliseront leurs propres chocolats de Pâques.

Exposition Fiesta chocolat à la mairie annexe, place Gaston-Defferre. Entrée libre du 31 mars au 30 avril, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45, le jeudi de 9 h à 11 h 45, le samedi de 8 h 30 à 11 h 45.

Ateliers gourmands pour les 6-12 ans les 20, 22, 24, 27 et 29 avril à 15 h, aux anciens réfectoires, place Émile-Menier. Réservation obligatoire. Tarif : 4 € par enfant.