À Nangis, on livre des livres à domicile !

« Des livres et vous » Cette jolie formule est signée de l'équipe de la médiathèque Claude-Pasquier. Afin de rendre plus agréable cette période de confinement, celle-ci a créé un service de livraison à domicile. Pour en bénéficier, les deux seules conditions sont de résider à Nangis et d'être inscrit à la médiathèque. Un maximum de 4 livres par personne est autorisé, mais l'offre pourra être évolutive en fonction de la demande. Pour des raisons sanitaires, les livres sont tous nettoyés avant d'être distribués.

La procédure est simple. Il vous suffit de vous connecter à votre compte à partir de la page de la médiathèque. Avec votre numéro de carte et votre année de naissance, vous pourrez accéder au catalogue numérique et trouver ainsi votre bonheur. Si les livres sont disponibles, il suffira d'envoyer un mail à la médiathèque en communiquant différentes informations (titre du document, numéro de carte, nom, adresse et numéro de téléphone). Une heure de passage vous sera alors proposée.

Pour rendre les livres empruntés, il faudra se déplacer à la médiathèque en possession de l'attestation dérogatoire de déplacement. Une boîte de réception y a été installée. Bonne lecture !

Médiathèque Claude-Pasquier : 4, Cour Émile Zola 77370 Nangis, mediatheque@mairie-nangis.fr