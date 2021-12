A Montereau, on aide les étudiants à se loger

La ville de Montereau-Fault-Yonne est une place estudiantine de bac+2 et bac+3. Le fleuron de cet enseignement supérieur est depuis longtemps le Pôle de formations industrielles et nucléaires implanté au sein du lycée André Malraux. Chaque année, une centaine d'étudiants arrive de toute la France. Ceux-ci recherchent nécessairement une solution logement qui est actuellement pourvue de façon éparse et avec parfois un accueil lointain qui suppose des temps de transports importants.

L'organisation de l'accueil et de l'hébergement des étudiants doit se faire de façon intégrée, partenariale et durable. Un renforcement de la place estudiantine par l'accueil lui permettrait de bénéficier d'un meilleur rayonnement.

À moyen terme, l'objectif de la municipalité de Montereau est donc de réserver aux étudiants un minimum de 80 à 90 places en ville basse et en ville haute. Pour cela, plusieurs projets de résidences étudiantes sont en cours à la gare, à proximité du “Carrefour de la réussite”.

Mais à court terme et dès la rentrée 2021, la Mairie, le Lycée Malraux le Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (Greta), Confluence Habitat et Trois Moulins Habitat ont décidé de proposer une offre ponctuelle dans le parc ordinaire de logements sociaux. Ainsi, les deux bailleurs, concernés par une proximité à cette place estudiantine en ville haute, proposent d'agir pour l'attractivité des étudiants.

Ce partenariat va permettre de dégager près de 25 places pour la rentrée 2021, dont une offre complémentaire de sept et de deux logements proposés respectivement par Confluence Habitat et Trois Moulins Habitat. Les étudiants seront détenteurs d'un bail classique en colocation avec les garanties jeunes du droit commun.