A Melun, des champions initient des enfants à la natation

Maxime Grousset, Yohann Ndoye Brouard, Mary-Ambre Moluh, Sacha Velly et Charlotte Bonnet, tous membres de l’équipe de France de natation, étaient présents le mercredi 14 septembre à la piscine de Melun. Ils ont participé à l’opération “Nageur et Citoyen“ organisée par le Cercle des nageurs Melun-Val de Seine en partenariat avec la ville de Melun et la préfecture de Seine-et-Marne. Depuis 2019, plus de 1 000 enfants ont déjà appris à nager dans le cadre de ce programme dédié à l’apprentissage de la natation et la prévention des noyades.

Par ailleurs, cet été, ce sont plus de 125 enfants des quartiers de la ville qui ont participé à l’opération “Quartiers d’Eté“. Un diplôme “Savoir nager“, attestant de leurs acquisitions, leur a été décernés. Plusieurs enfants, motivés par la poursuite de cette activité, ont pu être orientés vers le club de natation de Melun, ce qui leur permettra de consolider leurs acquis par une pratique régulière.

Un programme élargi en 2023

En 2022-2023, l’accès à ce programme sera encore élargi via la Cité éducative de la communauté d’agglomération Melun-Val de Seine, un dispositif regroupant les établissements scolaires situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). La généralisation et la systématisation de l’apprentissage de la natation est un enjeu pour la prévention des noyades, en particulier pour les jeunes qui n’ont pu en bénéficier pendant la crise sanitaire. On a encore pu l’observer cet été avec plusieurs drames malheureusement à déplorer.

Tous ces stages estivaux se sont donc achevés avec cette deuxième édition de “Nageur et Citoyen“ organisée le 15 septembre en présence des cinq membres de l’équipe de France de natation.En guise de cadeau, tous les jeunes participants ont reçu un kit complet de natation (maillot, bonnet et lunettes de bain).