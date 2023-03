À Meaux, ContainerFlex transforme les conteneurs en logements

Quand innovation rime avec recyclage, cela donne des solutions écologiques parfois surprenantes. C’est le cas avec ContainerFlex et sa filiale Renovimmo qui proposent des espaces modulaires tous publics (entreprises, particuliers, collectivités et associations) et à l’usage qui semble infini. Avec une gamme spéciale de logements entiers d’urgence ou de points d’accueil itinérants, cette entreprise, implantée à Meaux sur un site de 8 500 m2, répond à des enjeux environnementaux, mais aussi humains.

Depuis 15 ans, ContainerFlex a su tirer les avantages de cette économie du réemploi qui s’est développée aux Pays-Bas, en Scandinavie et en Amérique du nord et qui connaît une forte croissance en France. L’entreprise de Meaux offre ainsi diverses prestations pour réutiliser des conteneurs maritimes et de stockage.

Sur devis et sur la base de tarifs attractifs, il est possible de transformer ces installations de transport en espaces de bureaux, habitations, espaces fumeur, abribus, salle de classe préfabriquée ou même en… toilettes ! Une fois installé, le containeur reste déplaçable en plus d’être 100 % personnalisable et sécurisé.

Un investissement original et rentable

L’investissement apparaît suffisamment original et rentable (de 17 000 euros hors taxes pour un open space de 15 m² à 50 000 euros HT pour une surface habitable “clé en main“ de 30 m²) avec une grande capacité de mobilité pour les personnes qui en ont besoin. Seule obligation : ces structures nécessitant une alimentation en eau, elles doivent se trouver à proximité de points d’approvisionnement.

Président de Renovimmo & ContainerFlex et ingénieur de profession, Umit Demirci explique le sens de cette initiative : « Quand on travaille dans le BTP depuis sept ou huit ans, on se rend compte qu’il faut trouver une véritable solution alternative sur les plans écologique et économique pour faire face aux désagréments et aux délais sur les chantiers. La construction “Hors site“ apporte de nombreux avantages comme la flexibilité, la mobilité, la construction bas carbone et les chantiers “propres“. Nous réalisons des installations accessibles, beaucoup pour les entreprises, mais aussi pour l’habitat. Nous sommes les premiers à l’avoir fait ». Une innovation qui va forcément dans le sens d’un monde futur plus éco-responsable.

ContainerFlex et RenovImmo : 31, rue des Frères Lumière, Meaux. Informations : 01 60 32 98 76 et 01 60 61 64 96. www.containerflex.com et wwwrenovimmo77.com