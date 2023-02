A Lieusaint, on lève le pied !

La ville de Lieusaint s’est particulièrement développée ces dernières années. Cette croissance s’est accompagnée d’une augmentation du nombre d’auto­mobilistes empruntant les rues de la commune. Face à cette augmentation du trafic, mais aussi en raison des mauvais comportements de certains usagers de la route, la mairie a pris des dispositions pour rendre ses rues plus sûres.

Depuis 2019, la décision a donc été prise de passer l’ensemble des rues des zones habitées à 30 km/h. Jusqu’alors, certaines voies particulièrement roulantes, comme le boulevard Olympe de Gouges, en étaient exclues. Cette mesure répond à un constat de vitesse excessive observée par bon nombre d’habitants s’estimant parfois en danger lors de traversées de passages piétons, particulièrement en sortie de certains ronds-points.

En 2021, la municipalité s’est également saisie des problèmes de sécurité routière observée sur l’avenue Pierre Point où des véhicules met­taient en danger les nombreux piétons empruntant cet axe majeur de Lieusaint. Cette avenue étant une voirie communautaire, c’est l’aggloméra­tion Grand Paris Sud qui a mis en place des chicanes à la demande de la mairie. Ce dispositif vise à créer une priorité pour inciter les usagers de la route à couper leur élan.

Un investissement de 659 000 euros

Autre décision appliquée pour baisser une nouvelle fois la vitesse excessive observée dans les ronds-points : la réduction des voies decirculation. À l’été 2022, suite aux travaux réalisés pour l’aménagement de nouvelles pistes cyclables sur la commune, des plots provisoires ont été ainsi installés sur certains giratoires (boulevard Olympe de Gouges/Rue René Cas­sin/boulevard Iqbal Masih/boulevard de l’Europe et sur le rond-point de la Porte de Paris). Cette installation momentanée a permis de certifier que cette réduction n’empêchait aucu­nement les bus et autres véhicules de grande taille d’y circuler s’ils roulent au pas.

Suite à cette phase de test concluante, des îlots en béton seront créés cette année et en 2024, afin de pérenniser ce dispositif et de sécuriser durablement les traver­sées des piétons et des cyclistes. Le coût total de ces aménagements réalisés et à venir s’élève à 659 000 euros.

