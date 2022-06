À Lieusaint, la restauration scolaire verdit

En matière de restauration scolaire, la commune de Lieusaint fait figure de précurseure. Ainsi, depuis 2019, la loi EGalim impose les menus végétariens une fois par semaine. La municipalité dirigée par Michel Bisson (PS), elle, a adopté cette mesure il y a cinq ans déjà. En 2019, elle a également signé la charte “Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens”, s’engageant ainsi à éliminer l’usage des produits non adaptés dans l’alimentation et à mettre en place des critères éliminant définitivement ces perturbateurs dans les contrats et achats. Par exemple, les brocs d’eau en plastique ont laissé la place à des contenants en inox et en cas de panne d’un lave-vaisselle, les couverts et assiettes de substitution sont en bambou biodégradable.

Par ailleurs, depuis janvier 2021, un composteur pour les biodéchets a été installé au groupe scolaire Lavoisier. L’objectif est de recycler les déchets organiques pour produire un terreau fertile pour la création de jardins pédagogiques où seront plantés fleurs et de légumes. Au sein du groupe scolaire Jules Ferry, un composteur mécanisé permet d’extraire le substrat servant d’engrais pour les plantations d’agrément.

Cela fait donc maintenant cinq ans que des actions contre le gaspillage alimentaire sont mises en place. On peut notamment évoquer les portions laissées à l’appréciation des enfants en élémentaire, les fruits coupés en quartiers ou proposés en jus frais pour favoriser leur consommation, une gestion des stocks rigoureuse, pour ajuster la quantité des produits à commander.

Alors que la loi EGalim impose 20 % de produits biologiques dans les restaurations scolaires, à Lieusaint, ce sont entre 38 % et 40 % en moyenne de produits bio qui sont servis aux élèves chaque semaine. L’approvisionnement est réalisé à moins de 300 kilomètres pour les produits maraichers et les viandes. Le pain provient d’une boulangerie artisanale lieusaintaise. Cette même loi impose 30 % de produits durables, comme par exemple des produits issus de labellisations particulières ou sous signes d’origine ou de qualité. À Lieusaint, la viande de porc et les volailles sont certifiées Label rouge et certaines viandes sont issues d’une agriculture biologique. Le poisson est essentiellement frais, issu de la pêche écolabel “pêche durable”.