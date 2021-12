A la recherche de nouveaux clients ? Pensez au Fichier des entreprises du Grand Paris

Pour ceux qui n’avaient pas encore connaissance de l’existence du Fichier des entreprises du Grand Paris, il s’agit d’une base de données recensant les informations essentielles concernant les établissements en activité inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, et, depuis début 2015, dans deux nouveaux départements : les Yvelines et le Val-d’Oise.

Ainsi, le Fichier des entreprises du Grand Paris s’étoffe : les données de pas moins de 552 000 établissements sont désormais disponibles. C’est un coup de pouce précieux pour toutes les entreprises en quête d’informations détaillées pour développer leur clientèle, préparer leurs opérations de prospections commerciales ou encore dénicher des partenaires potentiels. Une aide précieuse, et qui plus est fiable. Les données proviennent uniquement de sources officielles comme l’INSEE ou la CCI Paris Ile-de-France, et sont actualisées et enrichies chaque jour.

Consultable en ligne, le Fichier est en outre facile d’utilisation et son moteur de recherche précis dans les entreprises ciblées. La liste des sociétés recensées est disponible gratuitement, ainsi que dix fiches d’établissement par session internet – chaque fiche présentant les adresses postale et mail, et le numéro de téléphone de l’entreprise. Le tarif des prestations complémentaires, sur le site de la CCI-paris-idf.