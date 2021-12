A la découverte du Bassée-Montois

Des centaines de parcours de randonnée sillonnent le département, en forêt et à travers champs, dont de nombreux sur le territoire rural du Bassée-Montois situé à l'extrémité sud-est de l'Île-de-France.

La Bassée, ou vallée de Seine, est une réserve naturelle et une zone humide remarquable et unique par sa faune et sa flore. Le Montois est, quant à lui, un espace plus vallonné, parsemé de bois et de petits villages typiques.

Quatre parcours en boucle seront proposés le dimanche 10 septembre afin que chacun - petits et grands - puisse participer.

Terre de passage, les hommes étaient déjà présents en Bassée-Montois 5 000 ans avant notre ère. Au Moyen-Âge, avec les comtes de Champagne, l'essor des foires et l'économie florissante, chaque village édifie son église. Certaines d'entre elles seront modifiées au cours des siècles et des guerres, mais un riche patrimoine subsiste.

Au rythme de vos balades, découvrez la ravissante chapelle de Baby, la halle de Bray-sur-Seine, les lavoirs de l'époque Napoléon III, l'église de Paroy, le cloître de Donnemarie-Dontilly, ainsi que tous les autres trésors de la région. N'hésitez plus, chaussez vos baskets !