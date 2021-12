A la découverte des télécentres de Coulommiers et La-Ferté-sous-Jouarre

A Coulommiers, l'E-L@b dispose de 12 bureaux à louer (avec deux collaborateurs par bureau possible), de huit places en open space et d'une salle de réunion. Tous les espaces de travail sont équipés d'un accès internet Très haut débit (THD) par Fibre optique (câble et wifi). Le télécentre d'une surface totale de 320 m2, met également à disposition un espace cuisine équipé et un espace de détente en intérieur et extérieur.

Les réservations sont flexibles : d'un mois à plusieurs jours par semaine, à la journée, à la demi-journée ou à l'heure. L'e-L@b est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, avec un accès 7 j/7 et 24 h/24 possible pour les utilisateurs en forfaits mensuels.

9 bis rue des Margats, Coulommiers. Contact :elab@coulommierspaysdebrie.fr

A La-Ferté-sous-Jouarre, l'espace, baptisé e-Cre@, est doté d'une surface de 220 m2, divisée en quatre espaces de travail partagés pour 17 personnes et trois bureaux fermés (un bureau pour quatre personnes et deux bureaux d'une à deux personnes). Le lieu dispose d'une salle de réunion de 8 à 12 places et d'une kitchenette.

E-Cre@ accueille des coworkers du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, avec un accès 7 j/7 et 24 h/24 possible.



22 avenue du Général Leclerc, La Ferté-sous-Jouarre. Tél : 01 84 32 03 03. Adresse mail: ecrea@coulommierspaysdebrie.fr

Réservation : https://telecentres-cacpb.cowork.io/. Les open space sont équipés d'écrans de séparation anti-Covid 19.

Des usages qui évoluent

« Les télécentres connaissaient des taux d'occupation importants jusqu'à leur fermeture, durant le confinement. La reprise a été faible avant les vacances d'été, donc nous relançons les opérations en cette rentrée en revoyant l'organisation, les tarifs, les facilités pour la population », explique Bernard Jacotin, vice-président de Coulommiers Pays de Brie, en charge de développement économique, expliquant que les tarifs doivent être adaptés à la demande. Une offre a été lancée en ce sens jusqu'au 2 octobre prochain par l'agglo, avec cinq jours de télétravail offerts.

« Les entreprises peuvent économiser sur la location de bureaux à Paris, et cela répond à la tendance du flex-office et au besoin d'espace. Nos télécentres font aussi office, pour les salariés en télétravail, de tiers-lieu en sus du domicile », poursuit le vice-président. Pour lui, l'objectif, c'est d'anticiper les prochaines évolutions : la tendance au télétravail 2-3 jours par semaine maximum, notamment. « Cette limite de temps permet au salarié de garder le contact avec sa société-mère et de ne pas perdre le fil de son travail », poursuit-il. En outre, le salarié n'est pas isolé et évite ainsi de mélanger vie familiale et vie professionnelle. « On peut aussi ajouter que les contacts avec les autres professionnels présents sont enrichissants ; beaucoup ont découvert ces avantages récemment », explique le vice-président.