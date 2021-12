A la découverte de l'huilerie de Boisroux

Les visiteurs pourront découvrir cette dernière huilerie en état de fonctionnement en Île-de-France et le processus de fabrication des huiles de noix (sous réserve) et de colza, réalisé à partir du matériel et des outils du XIXe siècle. Ils pourront également découvrir le miel et les fromages locaux présentés par leurs producteurs. Un tourneur sur bois proposera des démonstrations.

Il sera également possible d'apporter son panier pour pique-niquer sur place.

L'huilerie ouvrira à nouveau ses portes au public lors des Journées du Patrimoine le samedi 16 et le dimanche 17 septembre.