Peinture: A la découverte de Chagall

Dans le cadre de l'initiative Musée en Herbe, une médiatrice vous invite à découvrir l'œuvre et la vie du peintre Chagall, artiste majeur du XXème siècle et figure incontournable de l'école de Paris, d'origine russe, dont le travail de la couleur le démarque de ses pairs. Il a notamment réalisé le plafond de l'opéra Garnier. Après la présentation de l'artiste, les enfants seront invités à réaliser leur propre œuvre inspiré du tableau de Chagall Le Cirque. Encre, pastels, papier coloré et paillettes seront confiés aux artistes en herbe pour qu'ils produisent leur version de la piste aux étoiles.

Infos pratiques :

Samedi 12 janvier à 15h - Médiathèque de La Courée 20 avenue Michel Chartier - Collégien

Durée : 2h à partir de 5 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée sur place ou au 01 60 35 44 32