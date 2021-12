A Koezio Sénart, la star c'est l'équipe !

Koezio quèsaco ? Escape game XXL, parc d'aventures indoor ou centre de loisirs futuriste ? Conçus à partir de 2006, les 5 centres Koezio (Paris Nord, Paris Sud, Lille, Lyon et Bruxelles) sont tout cela à la fois, mais ce concept se revendique innovant et unique. « Nous avons créé notre propre catégorie, résume Vincent Grezes, le jeune directeur du site de Sénart situé au cœur du centre commercial Westfield Carré Sénart. Nous proposons des expériences immersives qui favorisent la cohésion d'équipe. On crée du lien par le jeu. Nous ne voulons pas être un lieu de consommation, mais de sortie. » Bref, un lieu de vie. L'ambition affichée est donc de faire partager des émotions collectives, valoriser et révéler la véritable personnalité de chaque participant.

Au premier abord, le site de Lieusaint, inauguré en 2013, a les allures d'un Fort Boyard de métal et d'aluminium qui se serait échoué à proximité de l'autoroute A5. Mais une fois à l'intérieur et la combinaison d'agent spécial enfilée, on oublie le célèbre jeu télévisé pour se lancer dans une mission mêlant challenges, audace et où l'esprit d'équipe doit primer sur la performance individuelle. Aussitôt plongées dans la pénombre, les équipes (composées de 2 à 5 joueurs) évoluent alors au milieu d'un décor labyrinthique (15 pièces différentes) et baignent dans une atmosphère un brin oppressante accentuée par un fond sonore électrique.

Deux épreuves sont proposées aux apprentis aventuriers : « Agents d'Elite » et « Hors Contrôle ». La seule condition imposée aux participants : mesurer au minimum… 1, 30 m (Hors Contrôle) et 1,40 m (Agents d'Elite). Les enfants (les groupes scolaires sont les bienvenus) peuvent donc se frotter aux adultes et leur donner parfois la leçon !

Si la mission « Agent d'Elite » (de nombreux pièges à déjouer à travers quatre « Districts » à franchir) demeure une valeur sûre depuis 2006, les animateurs du parc seine-et-marnais ont décidé d'innover en juillet dernier en proposant une nouvelle mission : « Hors Contrôle ». Une épreuve spécialement conçue pour travailler la communication, la coordination et la réflexion en équipe. Dotés d'une tablette tactile (le « K-Pad »), les candidats ont 90 minutes pour retrouver et empêcher un certain Docteur Ego de réaliser son plan machiavélique. Tout un programme !

Mais s'offrir des sensations fortes n'est pas l'unique raison de se rendre à Koezio. Passer un moment convivial en famille ou entre amis constitue également une autre facette du site. Anniversaires et enterrements de vie de célibataire y sont ainsi fêtés dans des espaces thématisés et privatisables (un restaurant et une « box karaoké » qui ouvrira à la mi-décembre avec une playlist riche de 35 000 titres). Les entreprises ne sont pas oubliées avec la possibilité pour elles d'y organiser des team bulding et des séminaires. Le but final des responsables de Koezio ? Que les participants ressortent de ce vaisseau spécial moins stressés et plus soudés. Pour une mission totalement accomplie.