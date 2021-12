A Flagy, Paradisio fête le cinéma de patrimoine

Le festival Paradisio, c'est trois jours totalement gratuits d'animations, de conférences, de projections argentiques autour du cinéma des années 1900 à 1960. Le centre du village de Flagy se transforme en un plateau de cinéma XXL. Cette année, trois scénographies sont à l'honneur : Les Tontons flingueurs, Hôtel du Nord, et La Vache et le prisonnier. Béatrice Martin-Starewitch apporte son soutien au Festival Paradisio en permettant la projection de plusieurs courtsmétrages en argentique de son aïeul : Les Aventures de Fétiche (1934-1937), la série Nina Star (1921-1927) dans lequel ses extraordinaires marionnettes et une de ses filles sont mises en scène ou encore Le Roman de Renard (1941). D'autres projections seront proposées : Partie de campagne (1936), de Jean Renoir, La belle Equipe de Julien Duvivier, avec une salle dédiée aux cours-métrages burlesques (et aux Américains cultes, comme Chaplin ou Laurel et Hardy) exceptionnellement projetés en numérique et une séance en plein air (Hôtel du Nord).

Infos pratiques : https://festival-paradisio-flagy.fr

Vendredi 30 août, à partir de 21h ; samedi 31 août, de 11h à minuit, dimanche 1er septembre, de 10h à 18h.