A Chessy, on consomme local

Près d’une trentaine de producteurs seine-et-marnais se sont lancés dans l’aventure de la vente directe en ouvrant, au printemps dernier, leur boutique associative à Chessy, dans les locaux où le Crédit Agricole Brie Picardie a établi ses quartiers en 2020.

Baptisée “Le marché de nos producteurs“, cette boutique a pour but de fédérer des agriculteurs, des artisans, des consommateurs et des acteurs périphériques souhaitant promouvoir les productions locales. Elle propose une offre en circuit-court et un marché en plein air tous les jeudis (17 heures-20 heures).

Lieu de partage résolument tourné vers le territoire de Val d’Europe et le bien-être des habitants, “Le marché de nos producteurs“ dispose d’une large gamme de produits locaux répartis en plusieurs catégories (épicerie sucrée, salée, boissons, crèmerie, fromages, glaces, produits carnés, fruits, légumes ou encore aromathérapie). Cette offre diversifiée compte aujourd’hui plus 300 références. Chaque produit représente un producteur, son histoire et son savoir-faire.

Un système d’adhésion basé sur la confiance

Ce projet associatif innovant l’est également dans son format. Ouverte à tous, cette boutique propose, en effet, un système d’adhésion basé sur la confiance. Les membres peuvent y accéder en totale autonomie du lundi au samedi (7 heures-22 heures), même en l’absence de l’équipe de vente. Enfin, il y a la possibilité de commander en click & collect depuis le site internet (lemarchedenosproducteurs.fr).

Spécialisée dans les projets alimentaires de proximité, la boutique associative a pris racine au pied d’Osmose, principale implantation seine-et-marnaise du Crédit Agricole Brie Picardie. Inauguré fin 2020, ce site a pour philosophie d’être tourné vers le territoire et ses habitants et de proposer à chacun des lieux contemporains, inspirants et invitant au partage et à l’innovation.