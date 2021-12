À chelles, les médicaments de première urgence sont livrés à domicile

Ce dispositif se déroule en plusieurs étapes. Il vous faut d'abord prendre contact avec une des 13 pharmacies de la ville au moins 24 heures à l'avance (hors week-end). L'officine sollicitée prépare votre commande et prévient la mairie. Habilité par la ville, un volontaire se charge de la livraison. Si un reste à charge est prévu, l'agent municipal vous fera remplir un mandat comprenant différentes informations (nom, adresse, nom de la pharmacie, moyen de paiement et nom du volontaire). Il se rendra ensuite à la pharmacie avec le mandat rempli, votre carte vitale, votre carte de mutuelle et un chèque rempli et signé par vos soins. Il récupère le traitement dans un sachet fermé et vous l'apporte (accompagné de la facture ou du justificatif du règlement le cas échéant). Il vous faudra ensuite appeler la pharmacie pour confirmer la réception. Sachez que si votre ordonnance est périmée, le pharmacien peut exceptionnellement vous délivrer vos médicaments en informant simplement votre médecin.

Renseignements : 01 64 72 84 84