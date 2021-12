À Chelles et Champs, on prépare le chantier du «super métro»

Champs-sur-Marne et sa future gare Grand Paris Express seront amenées à jouer un rôle crucial au sein du futur réseau super-métropolitain. Conçue pour être un « pôle multimodal », la station sera installée à proximité immédiate de la gare RER A, afin de permettre les correspondances, mais aussi bien sûr avec les futures lignes 11, 15 sud et 16, qui y transiteront. La gare, installée à cheval sur la commune voisine de Noisy-le-Grand, a été pensée pour offrir une desserte, aujourd'hui plus que nécessaire, à la Cité Descartes, le principal campus universitaire de l'Est parisien. Des trois scénarios d'implantation envisagés, c'est finalement celui qui offre le meilleur accès aux quartiers environnants qui a été privilégié.

« L'emplacement, en surplomb du boulevard du Ru de Nesles, présente l'avantage d'être à proximité du campus, du quartier du Champy, de la gare routière et du parc-relais », détaille la Société du Grand Paris. À cinq ans de la mise en service, les travaux préparatoires battent leur plein. Le réaménagement de la gare routière et du rond-point situé devant le centre commercial du Champy, visant à libérer de l'espace pour permettre l'installation du chantier, vient de s'achever. La RATP fabrique actuellement un ouvrage cadre qui servira de base pour la réalisation de la gare et sera bientôt installé sur les voies du RER A.

Une fouille préventive avant de démarrer les travaux

Moins essentielle au sein du réseau que Noisy-Champs (45 000 voyageurs y transiteront quotidiennement), la nouvelle gare de Chelles n'en constitue pas moins une excellente nouvelle pour la ville la plus peuplée du département. Intégrée à la ligne 16, qui reliera Saint-Denis Pleyel à Noisy-Champs à l'horizon 2023, elle va permettre à Chelles d'étoffer son offre en transport ferroviaire, elle qui est pour le moment limitée aux déplacements vers Paris (RER E) et Meaux (ligne P).

Comme la gare de Noisy-Champs, la nouvelle gare de Chelles sera adossée à l'actuelle gare SNCF, et à proximité immédiate de la gare routière. Son entrée débouchera juste en face du parc du Souvenir, sans piétiner sur le boulevard Chilpéric. À la démolition des pavillons bâtis sur les terrains qui accueilleront la future gare, achevée l'an dernier, a succédé en février une fouille archéologique préventive. Les archéologues de l'Inrap sont actuellement à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des éléments intéressants du passé chellois.

La fouille se concentre pour le moment sur la partie nord du boulevard, entre l'hôtel des impôts et le parc du Souvenir. Le lancement effectif du chantier ne devrait donc pas intervenir avant la fin du printemps.