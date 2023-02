A Champs-sur-Marne, la centrale géothermique fait recette

À la fin du mois de janvier 2023, c’est l’équivalent de 7 500 logements qui ont opté pour la chaleur renouvelable produite par la centrale géothermique de Champs-sur-Marne. Un nouveau quartier de Noisiel vient d’ailleurs de se raccorder au réseau. Depuis fin 2021, ce réseau d’ampleur délivre une chaleur renouvelable produite à 82 % à partir de la géothermie. Dans un contexte de relocalisation des ressources énergétiques, ce réseau ne cesse de se développer pour atteindre, à terme, l’équivalent de 10 000 logements desservis.

Initié par la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne et soutenu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et la Région Île-de-France, ce réseau de chaleur est exploité par Engie Solutions. Depuis son inauguration, fin 2021, elle accélère son développement pour permettre à toujours plus d’abonnés l’accès à un réseau vertueux et décarboné et amortissant les fluctuations de prix des énergies fossiles. En 2022, 28 sous-stations ont été mises en service sur le réseau GéoMarne sur 52 au total.

25 000 tonnes de CO 2 en moins par an

L’un des derniers abonnés est le nouveau centre aquatique intercommunal inauguré en décembre 2022, voisin de la centrale géothermique. Parmi les autres nouveaux bénéficiaires de cette solution de chaleur, on peut citer les bâtiments communaux (sept groupes scolaires, une maison de quartier et quatre gymnases), les bâtiments départementaux (collèges Le Luzard à Noisiel et Jean Wiener, Pablo Picasso et Armand Lanoux à Champs-sur-Marne), ainsi que des établissements de l’enseignement supérieur, très représentés au sein de la Cité Descartes (Ponts et Chaussées, École d’architecture de la ville et des territoires Paris-Est et Finances Publiques) à Noisiel.