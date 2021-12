Vingt-deux propositions pour faire avancer le Pays de Fontainebleau

C'est par le biais d'une lettre ouverte, adressée aux élus de la communauté de commune bellifontaine, que la Jeune chambre économique (JCE) du Pays de Fontainebleau a souhaité partager ses réflexions, dans le cadre de la « construction du premier projet de territoire » du Pays de Fontainebleau.

La JCE précise que ces propositions, illustrées par un ou plusieurs exemples concrets, tirés de la France et de l'étranger, ne sont « en rien figées » et auront vocation à être complétées et amendées au fil du temps. Ces jeunes citoyens engagés sur ce territoire depuis deux ans, se disant apolitiques, souhaitent par ces propositions contribuer à faire avancer positivement les choses.

« Le meilleur étant toujours à venir, nous vous souhaitons d'excellents échanges et restons persuadés que vous saurez aboutir […] à un projet territorial bénéfique pour l'ensemble de la population […] », conclue la Jeune chambre économique.