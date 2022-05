900 000 euros levés pour financer six micro-crèches Montessori

Les six projets (12 berceaux chacun) sont portés par Neokids, premier réseau de crèches Montessori en Europe. La pédagogie Montessori a pour objectif, notamment, d’offrir un environnement stimulant et sécurisant à l’enfant. Deux des six établissements seront situés en Seine-et-Marne, à la Ferté-sous-Jouarre et à Jouy-sur-Morin. Ils seront réalisés en ossature bois, permettant ainsi une haute performance énergétique et des délais de construction rapides. Les premières ouvertures sont prévues pour octobre prochain. Outre un impact environnemental très faible, cet investissement doit permettre, en zones rurales et périurbaines, de financer un projet éducatif de grande qualité pour la petite enfance.

Par ailleurs, Upstone propose un rendement élevé à ses investisseurs. Sur la base d’un financement de 150 000 euros par crèche, ils percevront 10 % par an sur une durée allant de 8 à 10 mois. La première opération de financement, lancée le 2 mai, a déjà atteint son objectif (150 000 euros collectés en moins de deux minutes) laissant augurer un succès pour l’ensemble des levées de fonds.

En 2021, près de 2 500 investisseurs ont fait confiance à Upstone pour leurs investissements en crowdfunding immobilier, soit 20 % de plus qu’en 2020. Ils ont ainsi investi 19, 6 millions d’euros sur 23 projets, soit une moyenne de 850 000 euros par projet. « Nous proposons à nos investisseurs des projets porteurs de sens et pas seulement des rendements performants. Ces projets de micro-crèches sont la preuve que l’on peut allier les deux », souligne Arnaud Romanet-Perroux, directeur général de Upstone.