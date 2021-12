8e édition du Salon départemental de la mini-entreprise

Cette année, 47 projets menés par des jeunes collégiens, lycéens et apprentis, ont été présentés à Gurcy-le-Châtel, au centre de formation du SDIS 77, en partenariat avec les chambres consulaires seine-et-marnaises, la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale 77 et la Mission emploi et insertion Melun Val de Seine.

© DR - Remise du grand prix départemental (post 3ème) à la mini-entreprise Easybag du Lycée de Villepatour (Presles-en-Brie).