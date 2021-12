8ème édition de la Sénartaise : Venez marcher ou courir pour la bonne cause !

Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, est un des premiers supporters de la manifestation. « Avec la Sénartaise, c'est la solidarité qui s'exprime. On se fait plaisir et on fait plaisir à des dizaines de malades qui pourront profiter des avancées médicales financées par les participantes. » Yann Pétel, vice-président chargé des sports,

confirme : « Cette manifestation s'inscrit pleinement dans notre politique sportive, alliant esprit de compétition et générosité. A Grand Paris Sud, sport et santé sont

indissociables et constituent l'un des axes forts de notre stratégie territoriale. »

Bilan chiffré de la participation :

- 41 ans de moyenne d'âge

- 50% des participantes habitent Grand Paris Sud

- 94% des participantes habitent la Seine-et-Marne ou l'Essonne

- les 23 communes de Grand Paris Sud sont représentées parmi les participantes

- 84 ans pour la doyenne / 12 ans pour la cadette

- 135 000 euros collectés depuis le début