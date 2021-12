8e édition du « Vendredi du BTP »

L'objectif est de recruter plus de 100 candidats. Afin de répondre à la forte reprise d'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, cette journée portes ouvertes se tient chaque dernier vendredi du mois et vise à pourvoir plus de 100 postes dans la région (CDI, CDI intérimaire, CDD, intérim et alternance). Différents emplois sont proposés : maçon, finisseur, coffreur, couvreur, charpentier, électricien, menuisier, plaquiste, plombier, conducteur d'engin et manoeuvre. Lors de cette journée, les candidats pourront échanger avec les conseillers Manpower, découvrir les différentes opportunités d'emploi et seront invités à faire du parrainage et de la cooptation.

*Les agences Manpower : Pontault-Combault (Seine-et-Marne), Etampes, Massy (Essonne), Pontoise (Val-d'Oise), Grand Paris (gros œuvre), Grand Paris (second œuvre), Grand Paris (BTP), Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines).