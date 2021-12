8e édition de la Semaine de l'industrie

Le secteur industriel seine-et-marnais sera mis à l'honneur par la CCI Seine-et-Marne et sa Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne. La Chambre de Commerce et d'Industrie et ses partenaires vous invitent à venir découvrir les entreprises, les emplois, les métiers et formations de l'Industrie du département.

L'an dernier, pas moins de 56 entreprises industrielles, dont (Safran, Total raffinage France, Fonderie de Nangis, Sietom…) ont participé à l'événement, et 2 500 jeunes et 572 adultes se sont rendus sur les divers lieux de rendez-vous. Le programme 2 018 est encore plus étoffé avec environ 80 actions organisées.

L'industrie occupe 17 % de l'activité économique du 77, comme le rappelle Jean-Robert Jacquemard, président de la CCI, mais souffre d'une image négative vis-à-vis du grand public que cette semaine tente d'améliorer.