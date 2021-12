89 nouveaux logements sociaux arrivent à Ozoir-la-Ferrière

Le groupe immobilier Vilogia a mis à la disposition des habitants d’Ozoir, le 29 février dernier, 89 logements sociaux à loyers modérés non loin de la gare RER, au 1er, avenue de Paris selon nos confrères du Pays Briard.

Le maire, (Les Républicains), Jean-François Oneto, a été contraint par la loi SRU, « solidarité et renouvellement urbain » et par la loi Duflot I, « relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de productions de logement social », d’élever la part de logements sociaux de la ville à 25 %% d’ici 2025. Ce taux n'était que de 16 %% en juin 2015.

Les travaux ont commencé en février 2014. Ils ont été financés par la Caisse des dépôts, et Action Logement, mais aussi par des fonds propres de Vilogia et des subventions de l’Etat, et de la Région Ile-de-France.

Certains de ces logements sociaux, comme ceux de la résidence Villa Constance, sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. La résidence compte notamment 26 logements et 91 places de parkings en sous-sol.

Le groupe Vilogia dispose de nombreux logements en Seine-et-Marne. Il a déjà installé 90 logements à Champs-sur-Marne et il projette de livrer 25 logements sociaux à Pontault-Combault en mai 2016.