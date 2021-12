88 000 euros pour 10 librairies seine-et-marnaises

L'objectif est de faire face aux difficultés économiques rencontrées par les librairies indépendantes et liées à la crise sanitaire. Plébiscités par les Français, les libraires de proximité ont pu maintenir leur activité en période de confinement grâce au « click and collect » et ont bénéficié de la gratuité des frais de port pour l'expédition des ouvrages à leurs clients. Désormais considérées comme commerces de première nécessité, le plan de relance est donc mobilisé pour les accompagner.

Grâce à l'action conjointe de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et du Centre national du livre (CNL), ce sont 273 librairies franciliennes qui bénéficient d'une aide exceptionnelle ou d'une aide à la modernisation pour un engagement total de 3, 75 millions d'euros. En Seine-et-Marne dix librairies vont recevoir un total de 88 000 euros. Il s'agit de l'Empreinte à Bourron-Marlotte, du Château à Brie-Comte-Robert, le Café à Crécy-la-Chapelle, Papeterie du marché et Michel à Fontainebleau, le Monde d'Arthur à Meaux, l'Escalier à Melun, Entre les Pages à Mitry-Mory, les Petits papiers de Moret-Loing-et-Orvanne et Vaux livres à Vaux-le-Pénil.