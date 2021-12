800 000 euros pour les commerces de woodshop à cesson

Résister aux conséquences économiques du Covid-19 et éviter les faillites. Tel est l'objectif de ce fonds de solidarité. Celui-ci traduit la volonté de Frey (propriétaire de 700 magasins en France, en Espagne et au Portugal) de « sauvegarder la biodiversité commerciale de ses actifs et de permettre aux enseignes, dans un état d'esprit solidaire, de traverser au mieux cette crise sans précédent », selon le communiqué publié par ce spécialiste de l'immobilier commercial. Sur les 15 millions d'euros débloqués au total, 800 000 euros vont être affectés au centre commercial de plein air Woodshop, qui compte actuellement 17 enseignes (Alinéa, Boulanger, Zodio, Kiabi…).

Une partie de cet argent servira aux locataires pour régler les loyers n'ayant pas été acquittés durant le confinement. D'autre part, les prochains loyers seront diminués de 50 % pour le premier mois de réouverture (mai), de 25 % pour le deuxième (juin) et de 10 % pour le troisième (juillet). Un prêt sans intérêt et remboursable en deux ans leur sera également proposés.

Toujours en travaux actuellement, le centre commercial de Cesson doit, à terme, accueillir 27 magasins.