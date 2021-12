80 emplois à pourvoir à Villages Nature Paris

Animation, réception, propreté, restauration, maintenance et espaces verts : les postes ciblés sont très variés. Un responsable adjoint en charge de la sécurité, de l’hygiène et de l’environnement est également recherché. Trois sessions de recrutement auront lieu en octobre et novembre. La première se déroulera le 7 octobre au Rallye emploi-Val d’Europe à Coupvray, tandis que les deux autres sont prévues le 23 novembre lors du “Career Summit“ organisé au château de Ferrières-en-Brie et le 25 novembre au forum “Objectif emploi“ à Chelles. Au total, ce sont 80 emplois qui sont à pourvoir, dont 61 en CDI (CDD et alternance également).