8 mai : des cérémonies de commémoration de la victoire particulières

Étant donné le caractère fédérateur de la commémoration, le Gouvernement a décidé de tenir des cérémonies en format restreint pour le 8 mai.

Une cérémonie départementale, présidée par le Préfet, sera organisée au monument aux morts de Melun. Le Préfet sera exclusivement accompagné par le maire de la ville. Les parlementaires et les élus départementaux qui le souhaiteraient peuvent de leur côté venir déposer une gerbe ou se recueillir à un autre moment de la journée. Pour les autres communes qui le souhaitent, elles pourront organiser un dépôt de gerbe, dans la limite de cinq participants (photographe et personnel municipal compris).



Comme le précise la préfecture, « Dans les deux cas, ces cérémonies ne seront pas ouvertes au public ; il ne saurait y avoir d'appel à la population pour y participer. »



Dans le département, les maires qui le souhaitent pourront déposer une gerbe, sans présence de public ni de porte-drapeau, devant le lieu habituel de la cérémonie. En revanche, les Seine-et-Marnaises et Seine-et-Marnais sont invités à pavoiser leurs balcons ou fenêtres aux couleurs nationales.