7e édition de “Une nuit pour entreprendre“ à Champs-sur-Marne

Cet événement d’initiation à la création d’entreprise réunira une soixantaine d’étudiants issus de 24 établissements. Il a pour objectif d’encourager les élèves à développer leur esprit entrepreneurial à travers un challenge : s’associer pour élaborer en une nuit un projet innovant. Ces projets seront présentés au petit matin à un jury composé de membres de l’École des PontsParisTech et d’entrepreneurs. Ce concours est également une opportunité pour les étudiants de mettre au défi leur créativité et leur esprit d’équipe. Les élèves seront mobilisés de 18h30 à 9h30 et leurs projets seront ensuite examinés entre 7 heures et 9h30. Les trois meilleures équipes seront récompensées par la Fondation des Ponts et deux entreprises partenaires (Eiffage et Safran).