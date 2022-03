79 nouveaux logements à Meaux

Cette résidence du groupe Pierreval est composée de trois immeubles de trois étages chacun situés au 19, quai Jacques Prévert, à Meaux. Au total, ce sont 79 appartements fonctionnels et lumineux qui seront livrés à la fin de ce mois. L’offre immobilière va des studios au 5-pièces en duplex tous dotés de balcons ou des petits jardins privatifs avec terrasse. Il ne reste plus que deux logements à vendre. Situé en plein centre-ville, ce programme immobilier se trouve à 10 minutes de la gare et à proximité des commerces, du marché, des restaurants, des établissements scolaires et du parc du Pâtis. La résidence est également non loin du parc du Pâtis.