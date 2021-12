7 associations seine-et-marnaises interpellent le Conseil départemental

La présidente du CDAFAL 77 Jeannine Jouanin, la présidente de la FDFR 77 Christine Montaner, la présidente de l’UD MJC 77 Colette Kastelyn, le président du Pince Oreilles Gaël Chavance, le président des Arts en Boules Cédric Lopez, la présidente de MusiQafon Laïla Laghribi, et la présidente d’Innovaction Olivia Bernard se font du soucis pour la pérennité de leurs associations.

En ces temps de précarité économique et sociale le soutien financier du département ne leur paraît « pas facultatif, mais au contraire relever de l’urgence ». Or, « l’absence d’information sur les intentions du Département quant aux dispositifs actuels et à leur financement, nourrit beaucoup d’inquiétudes ».