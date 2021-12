6e Palmarès des PME et ETI Leaders à l'International

Au terme d’une une conférence présidée par Christine Gilguy, rédactrice en chef du magazine Le Moci, sur la problématique « C’est bon pour la planète, c’est bon pour les affaires ! », le nouvel axiome de la performance de l’entreprise à l’international, associant exportation et écocompatibilité, conférence placée sous le parrainage de Matthias Fekl, secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français de l'étranger, la cérémonie de remise des prix est venue récompenser les sociétés les plus performantes et les plus audacieuses à l'international.



Croissance Export : Cenexi

Stratégie Export : Grégoire Besson

Audace Export : Boccard

Innovation Export : Actia Automotive

Meilleure Performance Grand Export : Pellenc

Meilleure Etrangère à l’Export : Fresenius Medical Care Smad

Agroalimentaire Export : Maître Prunille

Exportateur d'Avenir : Parmentine

Environnement Export : Olvea Fish Oils

Performance Logistique : Quimdis