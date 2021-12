6e édition du Forum Hand'IGS « Alternance & handicap »

Pour Charles-Antoine Berthonneau, responsable de la mission handicap « Hand'IGS » du Groupe IGS, « l'objectif de ce forum est de favoriser l'insertion des jeunes avec le soutien des entreprises partenaires. Aujourd'hui, le marché de l'emploi reste tendu d'autant plus pour les personnes en situation de handicap dont le taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Aussi construire un projet de formation cohérent avec un projet d'insertion professionnelle est fondamental pour son avenir professionnel. »

Le forum permet aux candidats d'échanger avec des responsables pédagogiques, de découvrir les métiers visés, et d'être sensibilisés aux rythmes de l'alternance pendant toute une journée. Les entreprises Bouygues Telecom, Caisse des Dépôts, Edenred, Formaposte Ile-de-France, Lagardère Active, Modis, Orange, Phone Régie, Spie Communications, Steria et Thales également présentes, rencontrent directement les candidats en entretiens de pré-recrutement. Ce forum est créé à l'initiative d'Hand'IGS pour promouvoir l'alternance auprès de personnes en situation de handicap. Ce dispositif de formation permet de préparer un diplôme ou un titre certifié et d'acquérir une expérience significative en entreprise.