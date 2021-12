6e édition d'IDFood : participez à l'innovation alimentaire

« L'innovation est au cœur de tout projet d'entreprise et de tout développement. Proposer des produits qui répondent aux modes de consommation des Franciliens est un challenge permanent qui mérite d'être valorisé. C'est tout le sens de ce concours porté par la région Ile-de-France et le Cervia Paris Île-de-France. », affirme Gérard Hébert, conseiller régional, lors du lancement du concours.

Voilà le sens de ce concours : permettre de transformer les belles idées en réalité mais aussi promouvoir et valoriser les concepts et les produits innovants des entreprises et des start-up de la région.

Ce concours s'inscrit dans le sillon de la démarche « Mangeons local » pour mettre en évidence le « Made in Île-de-France ».

Présentation de l'innovation au SIAL

Le concours IdFoof est ouvert aux entreprises alimentaires de toute taille dont le site de production est situé en Île-de-France. Les entreprises non-agroalimentaires sont, elles aussi, les bienvenues si leur concept est lié au secteur alimentaire : agriculture urbaine, conditionnement innovant, système de livraison, applications… L'innovation peut porter sur une recette, une amélioration d'un produit existant, un emballage, un service associé au produit alimentaire, un concept alimentaire… Le jury sera présidé par Babeth de Rozières, chef de cuisine, déléguée spéciale auprès de la présidente chargée de la cité de la gastronomie, et conseillère régionale d'Île-de-France.

Tous les participants bénéficieront d'une visibilité sur les supports de communication du concours. Les 15 finalistes auront la chance de présenter leur innovation devant le jury d'experts et d'être présents au salon international SIAL 2018. Les cinq lauréats, quant à eux, auront un espace d'exposition lors de ce même salon.

concours-idfood.fr