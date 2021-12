68e Congrès de l'Immobilier, les 8 et 9 décembre

Cette année, la FNAIM invite à ce congrès l'ensemble des professionnels de l’immobilier (agents, marchands de biens, gestionnaires, diagnostiqueurs, experts...), qu'ils soient adhérents ou pas de la fédération. Comme le soulignent les organisateurs, « le Congrès se déroulera à un moment charnière pour la profession, quelques mois à peine après la promulgation des premiers décrets de la loi ALUR (Accès au logement et un urbanisme rénové) et les mesures annoncées par le gouvernement Valls en faveur de l’immobilier. Celles-ci se révélaient d'autant plus nécessaires que l'immobilier et le logement connaissent des difficultés persistantes ».

Se déroulant sous le signe de la concertation, le Congrès propose deux jours d’échanges et de débats avec des femmes et des hommes politiques, des économistes, des leaders d’opinion, des chefs d’entreprise… Au total, plus d'une quarantaine de personnalités ont été invitées. Pour la FNAIM et son président Jean-François Buet, « il s'agit de lancer une grande mobilisation en faveur du logement et, simultanément, de faire évoluer le modèle économique de l'immobilier vers une plus grande professionnalisation. Toutes les grandes questions que se posent les professionnels seront abordées : plafonnement des honoraires de location, encadrement des loyers, optimisation du parc de logements existants, nouvelles générations et nouvelles attentes des clients...