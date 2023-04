685 millions d’euros pour la modernisation du Technicentre de Villeneuve Saint-Georges

Île-de-France Mobilités (IDFM), l’Autorité organisatrice en charge des transports franciliens, a signé une convention de financement avec Transilien SNCF Voyageurs qui permettra de moderniser le Technicentre de Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne) implanté sur les sites de Villeneuve Prairie et Villeneuve Dépôt (55 hectares). Les Technicentres sont des maillons essentiels pour la qualité de service voyageurs et la régularité des trains au quotidien.

Financée par IDFM à hauteur de 590 millions d’euros (auxquels s’ajoutent 95 millions d’euros apportés par la Région Île-de-France et l’Etat dans le cadre du plan Etat-Région), la modernisation de cet atelier autonome et performant sera dédiée à la maintenance et au garage des 82 futurs RER NG (trains à deux niveaux) de la ligne RER D et des 80 trains Régio 2N de la ligne R et du RER D. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du dispositif “Villeneuve Demain“, qui va repenser intégralement le Technicentre de Villeneuve Saint-Georges.





Livraison prévue d’ici fin 2027

Ce dispositif consiste en la création d’un complexe industriel ergonomique, autonome et performant dédié à la maintenance et au garage des matériels roulants. Il va également reconfigurer les espaces existants et améliorer les entrées/sorties du site depuis les lignes principales. La création de quatre nouveaux accès va permettre de faciliter les circulations des trains et libérer de la place sur les voies. Par ailleurs, l’alimentation électrique va être renforcée pour une pleine exploitation du site, tandis que la création d’un poste d’aiguillage va fluidifier et automatiser l’itinéraire des trains à l’intérieur du site. Les travaux préparatoires ont déjà débuté avec la démolition des anciens bâtiments et la préparation des chantiers. La livraison du site est prévue d’ici la fin 2027.

En matière de responsabilité sociale et environnementale, Île-de-France Mobilités et Transilien SNCF Voyageurs affichent de grandes ambitions comme la récupération de 75 % des eaux utilisées pour le nettoyage des trains, la labellisation “Énergie positive et réduction carbone“ pour tous les bâtiments, la sensibilisation aux risques d’inondation (ces nouvelles constructions ne devront pas nuire au bon ruissellement des sols), la signature d’une convention en faveur de l’emploi local, la formation et l’insertion professionnelle et l’installation d’un convoyeur qui limitera le nombre de camions circulant durant les travaux.