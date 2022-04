66 permis de conduire suspendus à Pâques

Déployés sur les différents axes du département (autoroutes, routes nationales et départementales et agglomération), les gendarmes n’ont pas chômé lors d’un week-end traditionnellement meurtrier. Dans la plupart des cas, ce sont des excès de vitesse (plus de 50 km/h) qui ont été sanctionnés. La “palme“ est revenue à un automobiliste qui a été flashé à 192 km/h sur l’autoroute A6. Son véhicule a été placé aussitôt en fourrière. Les autres retraits de permis de conduire sont notamment dus à une consommation d’alcool ou de stupéfiants excessive. En marge de ces contrôles, quatre accidents de la circulation se sont produits, dont un grave survenu à hauteur de Darvault sur l’autoroute A6.