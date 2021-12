Fibre : 6,5 millions d'euros supplémentaires pour le département

La crise sanitaire actuelle rend le numérique indispensable et fait de son accès pour tous une nécessité. Le plan France Relance vient renforcer cette dynamique et permet au total la mobilisation de 570 millions d'euros pour l'accélération de la généralisation de la fibre optique sur le territoire national (Plan France très haut débit).

En Seine-et-Marne, ce sont 6,5 millions d'euros qui vont être affectés à cette généralisation. Cette somme vient s'ajouter aux plus de 51 millions d'euros que le Gouvernement a débloqués en faveur des collectivités seine-et-marnaises pour la réalisation de leurs projets.

Cette généralisation pour l'ensemble des Français constitue le socle indispensable pour résorber les fractures numériques. Elle devient d'ailleurs de plus en plus une condition indispensable d'attractivité des territoires. C'est pour cette raison que le Gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour le déploiement du très haut débit pour tous et vise la couverture générale en fibre optique du territoire d'ici 2025. Cette ambition vient compléter et renforcer les deux objectifs initiaux du Plan France très haut débit, qui prévoyait de garantir à tous un accès au bon haut débit (supérieur à 8 Mbits/s) d'ici 2020 et un accès au très haut débit (supérieur à 30 Mbits/s) d'ici 2022.

Le Gouvernement renforce considérablement les moyens budgétaires mobilisés, afin d'accroître le soutien aux réseaux d'initiative publique portés par les collectivités territoriales dans les zones les plus rurales avec l'objectif réaffirmé de la généralisation de la fibre à l'horizon 2025.