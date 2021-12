644 000 euros supplémentaires pour les quartiers prioritaires de Seine-et-Marne

Lancé en juin par le gouvernement, le plan « Quartiers d'été » va connaître un prolongement. Désormais rebaptisé « Quartiers d'automne », ce plan comporte plusieurs objectifs : assurer la continuité pédagogique dans la lignée de l'opération « vacances apprenantes », renforcer la présence des services publics et des professionnels de terrain, rapprocher la population et les forces de sécurité, soutenir les actions de solidarité, développer les offres de formations et amplifier les dispositifs culturel et sportifs.

En Seine-et-Marne, ce sont ainsi 644 000 euros qui sont mobilisés durant les vacances de la Toussaint et de Noël avec un prolongement possible en 2021. Encadrés par les associations Animation Coulommiers Vacances Loisirs et SOS Liens, une soixantaine de jeunes de Coulommiers et de Roissy-en-Brie sont ainsi partis en « colo apprenante ». D'autres villes (Melun, Le Mée-sur-Seine, Moissy-Cramayel, Torcy, Avon, Villeparisis et La Ferté-sous-Jouarre) mènent également des actions subventionnées.