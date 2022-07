60 professionnels réunis pour la ville durable

Soutenu par le Crédit Agricole Brie Picardie, le Village by CA est un accélérateur de projets innovants créant de la valeur pour les start-ups et les grands groupes partenaires. Situé en plein cœur de Marne-la-Vallée, à Chessy, le Village occupe une place stratégique favorisant l'innovation et les échanges. Il est axé principalement sur trois thèmes : la ville durable (logement et construction), le tourisme et l'agroalimentaire. Ses 30 start-up bénéficient de master class, d’un accompagnement individualisé et d’espaces d'exception pour bénéficier de mises en relation avec les grands groupes. C’est dans ce cadre que s’est tenue, il y a quelques semaines, la matinée Ville Durable. Deux tables rondes ont été organisées : “Aménager la ville du futur“ et “La ville de demain se construit maintenant“. L’occasion pour les participants d’obtenir des informations sur la décarbonation dans le bâtiment et la construction. Des représentants d’Epamarne, Wall Up, Crédit Agricole, Booa constructeur, Ma petite maison verte et le CFA d'Ocquerre sont intervenus au cours de ces échanges. Des rencontres “one-to-one“ ont également eu lieu entre les start-ups du Village, les institutionnels et les professionnels présents, ce qui a permis des échanges et des synergies de qualité.