6 600 postes à pourvoir sur l'application « Roissy Dev Emploi »

Ces milliers de postes (des CDI pour plus de la moitié) sont à pourvoir sur le territoire de l'agglomération Roissy-Pays de France. Les principales communes concernées sont Claye-Souilly, Villeparisis et Mitry-Mory et les secteurs qui recrutent le plus sont le commerce, la distribution, l'industrie et la technique.

Concrètement, une fois l'utilisateur connecté à « Roissy Dev Emploi » (RDE), le serveur le met en lien avec des offres d'emploi ciblées issues de différents sites internet (Pôle emploi, Le Bon Coin…). Il faut ensuite cliquer sur une proposition pour être redirigé sur le site concerné. Les offres disponibles sont actualisées chaque jour.

Lancé en 2014 par l'association Roissy Développement, cet outil numérique se révèle d'autant plus utile actuellement que l'agglomération Roissy-Pays de France (42 communes et plus de 350 000 habitants) a été fortement impactée par la crise sanitaire. Mais une nette reprise économique est observée aujourd'hui, notamment sur le secteur de Mitry-Mory. D'où l'importance de l'appli « RDE ».

Renseignements : emploi.roissy-developpement.com.