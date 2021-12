5e édition de «J'aime les fromages de Brie… mais pas que !»

L'opération « J'aime les fromages de Brie ! » est née d'un constat : près de 55 % des Franciliens vont au restaurant. C'est la première activité de loisirs devant le cinéma (sources : TNS Sofres).

Cet événement s'inscrit donc dans les tendances de consommation du moment qui favorisent le retour à la dégustation des produits du terroir et du « bien manger » local. Mettre en avant des produits emblématiques de la gastronomie seine-et-marnaise, augmenter la fréquentation touristique des restaurants seine-et-marnais en période de faible affluence avant les fêtes de fin d'année, ou encore fédérer et mettre en réseau les acteurs du département sur cette thématique… Tels sont les objectifs de la manifestation.

Aussi, Les restaurateurs seine-et-marnais se mobilisent pendant près d'un mois pour mettre à l'honneur les différents fromages de la Brie. Bries de Meaux, de Melun, de Montereau, de Provins, de Nangis ou de Coulommiers… Mais aussi Fougerus, Chevru et Vignelait… Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses !

Nouveautés : plus de saveurs en 2017

L'événement était initialement dédié à la valorisation des fromages seine-et-marnais. En 2017, cette manifestation s'ouvre à de nouvelles saveurs locales. En effet, Seine-et-Marne Tourisme et ses partenaires ont décidé de mettre au défi les chefs en associant fromages seine-et-marnais et produits du terroir local tels que le confit de coquelicot de Nemours, les pommes de Verdelot, la moutarde de Meaux…

Des animations inédites et des rendez-vous incontournables ponctueront cette 5e édition avec de nombreux événements labellisés « J'aime les fromages de Brie… mais pas que ! ». L'événement sera également mis à l'honneur dans les restaurants seine-et-marnais, les cantines scolaires ou les restaurants d'entreprise, chez les crémiers et fromagers, dans les offices de tourisme, dans les points de vente, à Disneyland Paris et lors d'événements organisés spécialement ou déjà programmés.

Un événement porté par les acteurs locaux

Cette manifestation unique en France a permis de fédérer une cinquantaine de restaurateurs soutenus par de nombreux partenaires locaux : l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, les offices de tourisme du département, Disneyland Paris, le Crédit Agricole Brie Picardie, le Comité régional du tourisme de Paris Ile-de-France et le Département de Seine-et-Marne.

